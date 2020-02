Was macht eine Mutter aus Spital am Pyhrn, wenn ihr Kind am Sonntagabend hohes Fieber bekommt? Stundenlang warten, bis der "Hausärztliche Notdienst" (HÄND) aus der Bezirkshauptstadt Kirchdorf Zeit findet, in die Berggemeinde zu fahren. Seit zwei Jahren bemängeln Bürgermeister wie Ägidius Exenberger (SP) aus Spital und Norbert Vögerl (VP) aus Windischgarsten, dass bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung außerhalb der Ordinationszeiten eine Lücke klafft. "Wir hatten schon