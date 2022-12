Beliebtes Ausflugsziel sperrt am Neujahrstag wieder auf

Das Telefon läutet pausenlos. Die neue Dienstkleidung in Schwarz und Gold sitzt perfekt. In der Küche dampft es aus den Töpfen, wenn nicht gerade der Schutzschalter dazwischenfunkt. Dutzende offene Punkte gilt es bis zur Eröffnung am 1.1.2023 um 9.30 Uhr noch zu erledigen. Besinnliche Weihnachten muss sich das Trio Oliver Schlader (34), Sonja Kronsteiner (33) und Ilyas Moser (40) abschminken, die Stimmung auf der Glasner Hütte auf 804 Metern Seehöhe könnte dennoch kaum besser sein.

Jede Menge Erfahrung zieht ein

Der neue Pächter Oliver Schlader freut sich wie ein Schneekönig auf seinen ersten eigenen Gastrobetrieb. "Mich hat die Gastronomie schon immer gereizt, aber ich habe zunächst einmal einen Umweg genommen und Schlosser gelernt", erzählt Schlader beim Lokalaugenschein der Steyrer Zeitung. Er habe ein Inserat, wonach neue Pächter gesucht werden, gelesen und sich, ohne zu zögern, beworben. "Auch wenn das bedeutete, dass ich bei meinem Freund aus Kindheitstagen – Max Rahofer – schweren Herzens als Restaurantleiter aufhören musste."

So wie Schlader selbst bringen auch seine rechte und linke Hand, Sonja Kronsteiner und Ilyas Moser, viel Erfahrung in der Gastronomie mit auf die Glasner Hütte. Sonja Kronsteiner hat nach zwei Sekunden zugesagt, mit an Bord zu sein, und war unter anderem im Schobersteinhaus im Einsatz. Alle drei sind saisonerprobt und voll motiviert. Schlader tritt mit seinem Team in die Fußstapfen von Helga und Kurt Krifter, die 17 Jahre lang die Glasner Hütte geprägt haben und als gemütliches Ausflugsziel für Stammgäste, Skifahrer, Wanderer und Geburtstagsrunden und sogar Hochzeitsgesellschaften etabliert haben. "Wir sind sehr froh, dass uns Helga und Kurt mit Rat und Tat zur Seite stehen", sagt Schlader und bestätigt ein gutes Miteinander.

Überhaupt freuen sich Menschen und Gäste aus der ganzen Region in den Bundesländern Ober- und Niederösterreich, dass in die Glasner Hütte am Glasenberg bald wieder Leben einkehren wird und der Betrieb wieder Fahrt aufnimmt. In sozialen Netzwerken und im persönlichen Austausch kommen schon jetzt viele Glückwünsche und Versprechen, ganz sicher am 1. Jänner 2023 vorbeizuschauen: Zur Eröffnung gibt’s Livemusik und Bieranstich. Ausgeschenkt wird übrigens Linzer Bier, auch Weizenbier vom Fass. Bis zum 8. Jänner ist die Glasner Hütte täglich von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. "Danach werden wir Donnerstag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 20 Uhr für unsere Gäste da sein", sagt der neue Pächter. "Auf Anfrage sind weitere Öffnungstage genauso möglich wie Sonderwünsche in Richtung Küche", kündigt Schlader an, der selbst den Kochlöffel schwingen wird. Bei Speisen und Getränken schreibt er Regionalität groß und kauft viele Lebensmittel in der Nachbarschaft ein. Auf den Tisch kommt Gulaschsuppe genauso wie Brettljause und Tellerfleisch. Infos und Reservierungen am Hüttentelefon: 0664 40 10 915.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst