Es war nicht nur ein starkes Zeichen, das im vergangenen Februar erstmals viele Steyrer gemeinsam auf dem Stadtplatz gesetzt haben. Es war auch ein Tag der Freude und des ungläubigen Staunens, das am 14. Februar 2019 die Organisatoren von "One Billion Rising Steyr" erleben durften. "Wir waren total überrascht und überwältigt, dass so viele mitmachen", sagte Ruth Pohlhammer nach dieser Premiere.