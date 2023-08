Bauvorhaben im Steyrer Spital startet: Notfallversorgung wird zentralisiert

So ganz lässt sich die Oberösterreichische Gesundheitsholding (OÖG) mit dem Verweis auf eine geplante Pressekonferenz im Oktober noch nicht in die Karten schauen: Fest steht, dass mit September beim Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr (PEK) ein Großprojekt in Form einer Großbaustelle startet. Haus 1, in dem unter anderem die Unfallchirurgie beheimatet ist, wird verlängert und ausgebaut.