Astrid Miglar: Schreckgestalten in meinem Haushalt?

Schreckgestalten in meinem Haushalt?

Beinahe jeder Mensch hat Vorbilder. Superheldinnen, Superhelden oder Menschen, die mit realen Taten positives Vorbild sind. Ich schwanke immer ein bisschen. Soll ich mich an wohltätigen Mitmenschen orientieren oder vielleicht an den frechen, die die Welt fallweise sogar zum Schmunzeln bringen. Eines weiß ich mit Gewissheit: Jene, die als Mahnung dienen oder als abschreckendes Beispiel, gehören nicht zu meinen Idolen. Doch immer wieder lohnt es sich hinter ein bekanntes Gesicht zu blicken, die Geschichte zu kennen.

"Das Haupt der Medusa" Bild: Wikipedia

Ein Beispiel: Ich liebe griechische Mythologie. Könnte ich in den Körper einer ihrer sagenhaften Gestalten schlüpfen, würde ich jenen von Medusa wählen.

„Medusa? Die mit den Schlangen!“, höre ich vereinzelt verwunderte Zwischenrufe.

Ja, ich weiß. Medusa war nicht unbedingt für ihre Schönheit bekannt, denn Pallas Athene verpasste der ursprünglich hübschen Medusa störrisches Haar, Schweinshauer, glühende Augen, ein Hautbild, das man nur als Schuppenpanzer bezeichnen kann und eine heraushängende Zunge (aber das ist eine andere Geschichte, eine sehr ungerechte übrigens, deren Folgen Medusa ertragen musste).

Aber warum würde ich ausgerechnet Medusa sein wollen?

Erstens: Ihre Frisur schlängelt sich quicklebendig auf ihrem Haupt herum, ist immer top in Form. Das hat was!

Zweitens: Die Frau hat wunderbar gefürchtete, regelrecht versteinernde Wirkung (zugegeben, in der Ausübung ein wenig einseitig, die Betroffenen sind vor allem Männer).

Drittens: Noch etwas kommt hinzu. Wäre ich Medusa, würde ich sie alle um mich versammeln, denn Medusas Umfeld war geprägt von interessanten Figuren.

„Wen denn?“, fragen Sie vielleicht.

Überwiegend Gestalten, die im altertümlichen Griechenland schief angesehen wurden, verbannt, ob ihres Aussehens verfolgt, gequält, gefürchtet oder zumindest herb verspottet. All die Kreaturen, die von Göttern geschaffen wurden, zu deren Belustigung, weil den Göttern langweilig war oder sie einen kreativen Tag hatten.

An meinem Mittagstisch würde ich einäugige Zyklopen mit Argos bekanntmachen, einem riesigen Ungeheuer mit zumindest einhundert Augen. Viele Augen sehen mehr.

Höllenhund Cerberus und der kretische Minotaurus, ein Stier mit Lust auf Fleisch, würden im Garten miteinander spielen dürfen. Sportlicher Wettbewerb steigert den Ehrgeiz.

Aspis, ein Wesen in Schlangengestalt und Skylla, ein Meeresungeheuer mit dem Oberkörper einer Frau und dem Unterleib von zumindest sechs Hunden würden sich zur Jause in spannende Diskussionen vertiefen, während die Hunde unterm Tisch für Sauberkeit sorgten.

Mischwesen, die Chimären. Centauren, teils Pferd, teils Mensch und Harpyien, besonders interessante Vögel mit Frauenköpfen würden abends mit Retsina anstoßen, sich wiehernd und zwitschernd amüsieren.

Sie alle säßen an meinem Tisch. Und eine besondere Frau noch dazu: Xanthippe, der man nachsagt, sie sei ein zänkisch‘ Weib gewesen. Die würde ich Sokrates abwerben. Sie als meine Beraterin gewinnen. Xanthippe müsste mir beim Schreiben über die Schulter blicken, mich anweisen, mir Inspiration verschaffen.

Wen ich keinesfalls einladen würde?

Perseus. Schönling. Berühmter Halbgott von Beruf. Berühmtheit hin oder her, gleichgültig ob Halbgott oder ganzer Gott. Er stünde nicht auf meiner Besucherliste, denn ich wäre medusenhaft nachtragend. Oder heißt das mimosenhaft?

Sie verstehen sicher meine Beweggründe: Wer will schon ein zweites Mal den Kopf verlieren, weil sich Perseus nicht beherrschen konnte? Medusa 2.0 sicher nicht.

Was mich in Wahrheit daran hindert alle genannten Protagonisten um meinen Tisch zu versammeln?

Die neuen Corona-Regeln.

Astrid Miglar aus Reichraming (privat)

