Archiv für die Schätze vom Dachboden

Vielleicht befindet sich in der Schuhschachtel oder in einem Fotoalbum auf dem Dachboden auch eine Aufnahme, die den Komponisten Gustav Mahler zeigt, wie er im Jahr 1880 im Kurpark von Bad Hall zum ersten Mal in seiner Karriere überhaupt ein Orchester dirigierte. Solche Glückstreffer allein sind es aber gar nicht, nach denen Bürgermeister Bernhard Ruf (VP) als Obmann des EU-Regionalförderungsprogramms "Leader" Ausschau hält.