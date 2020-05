Aquariendiebe von Ermittlern überführt

Einige Aquarien waren zu groß um im vor dem Geschäft geparkten Pkw Platz zu finden und wurden einfach in einer angrenzenden Hecke zurückgelassen. Mit mehreren Aquarien und Zubehör im Auto fuhren die beiden Diebe davon. Die beiden Männer, 32- und 29-Jahre alt, beide aus dem Bezirk Steyr-Land, gerieten aber in das Visier der Ermittler. Beamte fanden in der Wohnung des 32-Jährigen stichhaltige Beweise, zum Beispiel Schuhe, die zu einem am Tatort abgenommenen Fußabdruck passten. Auf der Terrasse wurde das Diebesgut gefunden. Die beiden sind geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

