Der SK BMD Vorwärts Steyr könnte zum Angst-Heimgegner der Salzburger Jung-Bullen werden. Zum zweiten Mal in Folge kehrten die Rot-Weißen mit einem Sieg gegen Liefering nach Steyr zurück. Hatte es im vergangenen Herbst noch einen 3:1-Auswärtserfolg nach zwei Toren in der Nachspielzeit gegeben, so siegte die von Andreas Milot gecoachte Truppe diesmal mit 1:0. Den Treffer hatte Michael Drga kurz vor der Pause nach Flanke von Sascha Fahrngruber erzielt.