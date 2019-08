Seit dem Amtsantritt von Jochen Fallmann als Cheftrainer hat sich Amstetten als Fixgröße in der 2. Bundesliga etabliert. Nach drei Niederlagen in Folge erlebt er nun aber seine erste kleine Krise bei den Mostviertlern. Jetzt sind Steherqualitäten und Motivationskünste gefragt. Dass in dieser Situation am Freitag um 19.10 Uhr mit dem Tabellennachbarn Horn ausgerechnet ein Angstgegner nach Amstetten kommt, macht die Situation nicht gerade leichter.