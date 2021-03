Nach außen hin würde es Joachim Standfest öffentlich wohl nie zeigen, innen drin in ihm duellieren sich aber aktuell Stolz und Freude über seine Spieler und seine Arbeit: Der Trainer von SKU Amstetten durfte den dritten Sieg in Serie seiner Elf bejubeln. Dass dabei der überlegene Tabellenführer Lafnitz mit 2:0 in die Schranken gewiesen wurde, machte die Sache nur noch genialer.