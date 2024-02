ADX-Gasbohrung Molln: Teilnehmern von Lokalaugenschein droht Klage

Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder und Landtagsabgeordneter Rudi Hemetsberger beim gemeinsamen Lokalaugenschein mit besorgten Bürgern bei der Bohrbaustelle im Jaidhaustal in Molln am 19. Jänner.

Die Bandagen werden härter, mit denen rund um die geplante Gasbohrung am Rande des Nationalparks Kalkalpen in Molln gekämpft wird. Wie ORF Oberösterreich in seinem Mittagsjournal berichtete, droht ADX Energy zwei Aktivisten der Bürgerinitiative "Pro Natur Steyrtal" mit Besitzstörungsklagen, sollten diese zuvor nicht eine Unterlassungserklärung unterschreiben.