Silbern strahlende Felswände am Horizont, mit Blumen übersäte Almwiesen: Wie die Kulisse für einen Heimatfilm war der Arbeitsplatz des Ehepaares Anneliese und Othmar Spannring. Jetzt genießen die beiden Halterleute die letzten Sonnenstrahlen in der Bergwelt, Ende Oktober geht es für immer ins Tal hinunter. Nach 25 Jahren Almwirtschaft gehen die beiden in Ruhestand.