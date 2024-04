Abschied Kremsmünsters nach 42 Jahren in der Bundesliga: "Wir verheizen unsere Talente nicht"

Paukenschlag in der Faustballszene: Der TuS Raiffeisen Kremsmünster, mit zehn Staatsmeistertiteln, vier Cupsiegen, einem Meistercup-Triumph, drei IFV-Pokalsiegen sowie einem Gesamtsieg in der Europaliga eine der Topadressen der heimischen wie internationalen Szene, zieht sich vor Beginn des Meister-Play off nach 42 Jahren aus der Feld-Bundesliga zurück. Die Kremstaler wollen im Frühjahr in der 2. Landesliga, der zweitniedrigsten Spielklasse, neu durchstarten.