Abgängiger Steyrer von Polizeihubschrauber gefunden

Das Fehlen des Mannes war am Nachmittag bemerkt worden. Um 15 Uhr hatte eine Suchaktion begonnen, bei der am Abend schließlich auch ein Polizeihubschrauber und die Polizeihunde-Staffel angefordert werden mussten. Gegen 22 Uhr entdeckte die Crew des Hubschraubers aus der Luft eine vermutlich menschliche Wärmequelle in einem Waldstück. Eine Steyrer Polizeistreife fand dort tatsächlich den 88-Jährigen Mann, der zwar bereits stark unterkühlt war und nicht selbstständig aufstehen konnte, aber ansonsten keine offensichtlichen Verletzungen hatte. Der Mann war ansprechbar und wurde von der Polizei gestützt aus dem Wald gebracht. Er konnte allerdings keine Angaben darüber machen, was passiert war.