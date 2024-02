80 Jugendliche und ihre Klimaideen für die Zukunft Steyrs

"Was kann ich als junger Mensch dazu beitragen, dass Steyr klimaneutral wird?" So lautete die Fragestellung von Steyrs Umweltstadträtin Katrin Auer an zwölf Teams, zusammengesetzt aus rund 80 Schülern aus sieben höheren Schulen Steyrs sowie Lehrlingen von vier Betrieben der Region, die sich an der 1. Steyrer Klimachallenge der Stadt im Museum Arbeitswelt beteiligten.