40 Meter unter der Erde: Schotter als Schatzkammer für Steyrer Trinkwasser

Sehenden Auges geht es in den Abgrund. Der Trinkwasserbrunnen im Dietacher Holz, auch Wasserwald genannt, reicht gut 40 Meter in die Tiefe. Der erste Schritt auf die wackelige Leiter kostet Überwindung – Klettergurt und Seilsicherung hin oder her. Der Abstieg dauert nur wenige Minuten, fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Am Ende der Kraxelei warten ein Krampf in der Hand und ein Schatz im Schotterkörper.