"Unglaublich, ein Wahnsinn!" Vorwärts-Trainer Andreas Milot war nach dem Erfolg seiner Jungs beim FAC in Feierlaune. Es war der bereits dritte Sieg in Serie, den der SK BMD Vorwärts Steyr in der 2. Bundesliga feiern durfte. Zehn Punkte sammelten die Rot-Weißen aus den vergangenen wichtigen Partien gegen Lustenau, Rapid, Horn und nun den FAC. Damit wurde das Abstiegsgespenst, so es heuer überhaupt eines geben wird, zumindest vorerst einmal abgeschüttelt.