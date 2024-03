Sternstein beendet Saison vorzeitig: "Gegen das Wetter kannst du halt nichts machen"

Zwei Wochen früher als geplant wird der Betrieb am Sternstein beendet.

Es sind triste Bilder, die die Webcams an der Berg- und Talstation der Sternstein Lifte in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) dieser Tage aufzeichnen: Schmale weiß-graue Streifen, durchbrochen von braun-grünen Flecken – die Pisten des Familienskigebiets im Mühlviertel haben wahrlich bessere Zeiten gesehen. Das anhaltende Warmwetter im Februar zwingt die Betreiber nun dazu, vorzeitig die Reißleine zu ziehen: Am Freitag, 1.