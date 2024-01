Böller explodierte bei Glöcklerlauf in Ebensee: 79-Jährige auf Intensivstation

Ganz in Weiß sind sie gekleidet, wenn sie im Gänsemarsch durch die Ortschaften laufen. Mit scheppernden Kuhglocken und leuchtenden, pompösen Kappen machen sie sich in der Dunkelheit bemerkbar. Am Freitag war es wieder so weit: Rund um den Traunsee fanden die traditionellen Glöcklerläufe statt. Das alte Brauchtum hat die UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt und wird alljährlich am Abend vor dem Dreikönigstag gepflegt. Der ursprüngliche Gedanke war und ist es, "böse Geister" zu vertreiben.