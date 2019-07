Das LASK-Stadion am Pichlinger See ist längst vom Tisch – die von einer Bürgerinitiative dazu ins Rollen gebrachte Volksbefragung in Linz nicht. Bürgermeister Klaus Luger (SP) hat, wie berichtet, am Freitag kundgetan, dass die Befragung aus rechtlichen Gründen leider abgehalten werden müsse.