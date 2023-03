St. Peter am Hart: 40-Jähriger starb bei Zusammenstoß mit Lkw

Der 40-Jährige fuhr gegen 1:30 Uhr mit seinem Kleinbus auf der Altheimer Straße Richtung Braunau. Im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart kam ihm ein Lkw entgegen, der von einem 37-jährigen in Deutschland lebenden Kroaten gelenkt wurde.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Frontalkollision. Der Kleintransporter wurde auf eine Wiese geschleudert. Der 40-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Lastwagens wurde unbestimmten Grades verletzt, er wurde in das Spital nach Braunau gebracht.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald mehr Details vorliegen.

