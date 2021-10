Nach einer Feierlichkeit in der Gemeinde habe sich ein Cluster gebildet, sagt der scheidende Bürgermeister Franz Wengler (FP) den OÖN. „Seither gehen die Zahlen nicht runter.“ In der Bürgermeisterwahl am Sonntag war Wengler seinem VP-Herausforderer Gerhard Luger unterlegen. 31 Stimmen trennten die beiden. Hatten die vielen Corona-Fälle Einfluss auf das Wahlergebnis? Das könne er nicht abschätzen, sagt Wengler. Von der Wahl abgehalten gewesen seien die Infizierten jedenfalls nicht