Alexander C.* ist wortkarg, als er auf dem Sessel vor Richterin Margit Kreuzer Platz nimmt. Außer "Ja, das stimmt" und "Ja, es tut mir leid", ist von dem großgewachsenen 16-Jährigen nicht viel zu hören. Dabei hatte er bei seiner polizeilichen Einvernahme noch gesagt, er sei "kein Hund, der sich etwas anschaffen lässt", und hatte alles, was ihm vorgeworfen wurde, abgestritten. Die Untersuchungshaft, die am 10.