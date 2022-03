"Die Patienten werden am Tag der Operation auf unbestimmte Zeit weggeschickt", schilderte gestern Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Direktorin am Ordensklinikum Linz, den Ernst der Lage. Auslöser sind massive Krankenstände innerhalb der Ärzteschaft und im Pflegepersonal. Die Ausfälle seien "quer durch alle Bereiche" zu verzeichnen. Ein Zustand, der sich derzeit in vielen heimischen Krankenhäusern zeigt.