So halten Sie Ihre Fastenvorsätze durch

Wir kennen das: Ob das neue Jahr oder die Fastenzeit – Motivation und Ziele sind groß. Voller Elan stürzen wir uns in das Vorhaben. Alles soll besser werden. Und diesmal klappt es auch. Ganz sicher. Wenige Tage später sind wir da schon nicht mehr so sicher. Stress in der Arbeit, zu wenig Schlaf, das Wetter, Einladungen bei Freunden – es gibt viele Gründe, warum uns die gefassten Vorsätze plötzlich gar nicht mehr so wichtig, die Ziele gar nicht mehr so erstrebenswert