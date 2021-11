"Sind S’ eh geimpft?" Nicht überall wird 2G kontrolliert

Was sie denn nun wirklich brauche, fragt die ältere Dame mit der grauen Baskenmütze. Sie wolle sich doch nur die Haare schneiden lassen, das könne doch nicht so kompliziert sein. "Ich hab halt nichts mit, wenn S’ verstehen, was ich meine", sagt sie – hoffend, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Doch auf die 2G-Regel trifft das bei einem Frisör in der Linzer Innenstadt Montagvormittag nicht zu.