"Sind kein Gefängnis": Was passiert, wenn Heimbewohner verschwinden

Von einer Singstunde im Altenheim Steyr-Münichholz hat sich am Mittwochnachmittag eine Bewohnerin davongeschlichen. Sie wollte offenbar lieber an die frische Luft. Weil die Frau weder im Haus noch in der Umgebung zu finden war, schaltete das Pflegepersonal die Polizei ein. Spürhunde kämmten erfolglos die Umgebung ab. Um 16.30 Uhr wurde auch die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen.