Signifikanter Rückgang der Wolfsrisse in Kärnten und in Tirol

Die Politik geht dem Raubtier zunehmend mit erleichterten Abschuss-Regelungen "an den Kragen". Ein Rundruf in den Ländern zeigt indes: Gab es 2022 eine deutliche Steigerung an getöteten Nutztieren, so verzeichnete man heuer – bundesweit gesehen – einen Rückgang. 394 Nutztiere wurden nach Angaben der Länder heuer bisher Opfer von Wölfen, 791 waren es laut offizieller Nutztierriss-Statistik im Vorjahr. Betroffen waren vor allem Schafe und Ziegen.