Er habe nicht geplant gehabt, seine Ex-Freundin in eine tödliche Falle zu locken. Mit der Einladung in die Waldhütte in Neustift im Mühlkreis habe er bloß das seit Tagen gespannte Beziehungsverhältnis beruhigen wollen, gab der Verdächtige Otto L. im Polizeiverhör an. Doch die Aussprache Dienstagvormittag eskalierte. Der 60-Jährige soll seine ehemalige Lebensgefährtin Gabriela K. erwürgt und danach in der Hütte aufgehängt haben.