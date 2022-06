"Sie hatten das Gefühl, wir erklären sie für deppert"

Europa steckt in der Energiekrise: Öl und Gas sind aufgrund des Ukraine-Kriegs Mangelware, Kohlekraftwerke stehen vor der Renaissance, und im Februar hatte die EU Investitionen in Atomenergie als "nachhaltig" eingestuft. Ob dieses "Ökosiegel" hält, entscheidet sich – nachdem es zuletzt in Brüssel gekippt worden war – endgültig im Juli im EU-Parlament.