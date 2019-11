Als der Sprecher das Basketball-Team der Universität Wien ankündigte, brachen die Zuschauer auf der Tribüne in Jubelstürme aus. Der Campus der chinesischen Tsinghua University verwandelte sich in einen Hexenkessel. Die Steyrerin Petra Pammer und ihre drei Teamkolleginnen überraschten beim „University World Cup 3x3“ Ende Oktober alle. In diesem besonders schnellen Bewerb treten jeweils drei Spieler gegeneinander an. Gespielt wird ohne Pausen zehn Minuten lang.