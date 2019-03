Sepp Bröderbauer: „Mein Prinzip ist füreinander da sein“

Rohrbachs wiedergewählter Bezirksfeuerwehrkommandant

Sepp Bröderbauer, Bezirksfeuerwehrkommandant in Rohrbach Bild: BFKDO Rohrbach

Der Sepp scheint es nicht lassen zu können, sich in seinem Umfeld einzumischen. Schon in Liebenstein in der Gemeinde Liebenau zeigte sich das von Jugend auf, als Bröderbauer begann, sich in der katholischen Jungschar und Jugend zu engagieren. Bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit lernte der Einzelhandelskaufmann seine spätere Frau kennen, der er nach Altenfelden in deren Elternhaus nachzog. Er baute dieses aus, und das Paar wurde mit drei inzwischen erwachsenen Kindern zur Familie. Weil Sport und in Speziellem der Skisport sein Hobby war, nahm er in seinem Dorf nahe dem Wildpark einen kleinen Skilift in Betrieb, den viele Kinder bis heute gerne nutzen.

In der Feuerwehr bot Bröderbauer in den 80er-Jahren seine Hilfe an und baute eine erfolgreiche Bewerbsgruppe auf. Bald war er Schriftführer, 2003 Kommandant der Feuerwehr Altenfelden und 2013 Bezirksfeuerwehrkommandant. 2014 und eben erst wiedergewählt, bleibt Bröderbauer auch dann nicht ruhig sitzen, wenn die Sirene heult. Obwohl er formell automatisch Einsatzleiter wäre, nimmt er diese Funktion dabei aber nicht wahr, sondern versucht, den örtlichen Einsatzleiter als einfacher Feuerwehrmann zu unterstützen. Anders ist das natürlich bei überregionalen Ereignissen wie Hochwasser oder Schneedruck, wo koordinative Funktionen erforderlich sind. Ein Anliegen ist es dem Bezirkskommandanten, Frauen für den Feuerwehrdienst zu gewinnen: „Dabei sind wir durchaus erfolgreich: Von den 6500 Personen sind immerhin 745 bereits weiblich, und sie arbeiten nicht nur im Jugendbereich oder als Funker, sondern auch in der unmittelbaren Brandbekämpfung.“ Sein Grundprinzip: „Füreinander da sein.“

In seinem Hauptberuf ist der 57-Jährige Chef des diözesanen Medienverleihs. Nach 33 Jahren hat er erst kürzlich den Betriebsratsvorsitz abgegeben, ist aber noch Stellvertreter. Privat geht er es jetzt etwas gemütlicher an, seit er Opa des nun 19 Monate alten Moritz geworden ist, der ihm weitere neue und schöne Seiten des Lebens zeigt.

