Auf einem Bauernhof in Kronstorf ist Franz Essl aufgewachsen. Die Natur hat es ihm schon in der Kindheit angetan. Vor allem die Schwalben haben ihn fasziniert. Zehn Paare Mehl- und Rauchschwalben brüteten im Sommer im Inneren des Stalles und an den Fassaden. „Heute ist es kein einziges mehr“, sagt der 46-jährige Universitätsprofessor für Ökologie und Biodiversitätsforschung an der Universität Wien.