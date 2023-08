"Schulleiter zu sein, ist kein heiß begehrter Job mehr"

Schuldirektor zu sein, war einst ein angesehener Job. Doch mittlerweile gestaltet sich die Suche nach Nachwuchs zunehmend schwieriger. Erschwerend hinzu kommt, dass in den kommenden fünf Jahren eine Pensionierungswelle ansteht: Allein in Oberösterreich werden in diesem Zeitraum im Pflichtschulbereich die Posten von durchschnittlich 233 und in der Oberstufe 35 Schulleitern vakant, sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Heuer im Oktober würden insgesamt knapp 70 Stellen ausgeschrieben.