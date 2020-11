Schulen: Viele Lehrer klagen über Doppelbelastung

Die erste Woche des erneuten Lockdowns auch an Schulen ist vorbei. Laut oberösterreichischer Bildungsdirektion ist jeder fünfte Volksschüler trotzdem in die Schule gegangen. In den Mittelschulen waren es 7,8 Prozent, in der AHS-Unterstufe zwei.

Einwandfrei fällt die Bilanz bei Eltern und Lehrern nicht aus. Viele Betroffene haben keine Freude mit der vorerst bis 6. Dezember befristeten Regelung. Diese sei "schwammig", kritisiert beispielsweise Alexandra Pannagger, Lehrerin in der Volksschule Ansfelden.

Zwar sollen die Schüler laut Verordnung ins Homeschooling wechseln, die Schulen bleiben aber für "Betreuung und pädagogische Unterstützung" offen. Diese können alle Schüler, "unabhängig vom beruflichen Hintergrund ihrer Eltern", in Anspruch nehmen – etwa "wenn Ihnen oder Ihren Kindern die Decke auf den Kopf fällt", schreibt Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) in einem Elternbrief.

Dass die Schulen somit prinzipiell für alle Schüler offen sind, führt dazu, dass in Oberösterreich deutlich mehr Kinder als noch im Frühjahr das Betreuungsangebot annehmen. Es gibt sogar Schulen, in denen der Unterricht fast normal abläuft. In der Volksschule Pamet in Vorchdorf waren in den vergangenen Tagen, wie berichtet, drei Viertel aller Schüler anwesend.

An den Volksschulen fehle es schlicht oft an der technischen Ausrüstung, sagt die Vorsitzende des Dachverbands der Elternvereine an den öffentlichen Pflichtschulen, Evelyn Kometter. "Da sind wir von den Standgeräten her nicht so gut aufgestellt." Daher sei es wichtig, dass die Kinder direkt am Standort versorgt werden.

Alexandra Pannagger wünscht sich dagegen Klarheit – entweder in die eine oder die andere Richtung. Sie wäre für eine Fortführung des Unterrichts gewesen, aber: "Wenn schon Homeschooling, dann für alle." Ausnahmen solle es nur in begründeten Fällen geben. Diesen Appell habe sie auch an die Ombudsstelle des Bildungsministeriums gerichtet.

"Ich arbeite von 7 bis 21.30 Uhr"

Denn die Doppelbelastung durch Homeschooling und Betreuung der Kinder vor Ort sei enorm, sagt Pannagger. "Ich betreue in der Schule 15 bis 17 Kinder aus bis zu drei Klassen und helfe ihnen bei ihren unterschiedlichen Lernpaketen. Am Nachmittag mache ich mit jedem einzelnen Kind, das daheim ist, ein Videotelefonat." Zusätzlich erstelle sie Spots mit einem Sport- oder Musikprogramm sowie Erklärvideos für die Eltern. "Ich arbeite jeden Tag von sieben Uhr früh bis 21.30 Uhr."

Auch für manche Eltern ist die aktuelle Schulregelung nicht nachvollziehbar. "Wenn eh alle, die wollen, in die Schule kommen, dann geht das am Sinn vorbei: das Virus zu stoppen", sagt etwa Edith Felber, Mutter von drei Kindern aus Meggenhofen (Bezirk Grieskirchen).

Für kommende Woche haben sich laut Bildungsdirektion noch etwas mehr Schüler als diese Woche angemeldet: In den Volksschulen kommen bis zu 26 Prozent, in den Mittelschulen 10,5 und in den AHS-Unterstufen voraussichtlich rund vier Prozent.

Artikel von Christian Ortner