Schüler aus dem Kriegsgebiet: "Der Mathematik-Unterricht ist schon leichter"

Auch wenn sich die Kinder in Oberösterreich wohlfühlen, Heimweh ist ein ständiger Begleiter.

Heute vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, begann das, was bis dahin niemand wahrhaben wollte: Russische Truppen marschierten über die Grenze ins Nachbarland Ukraine, Wladimir Putin ließ seine Drohung einer Invasion Realität werden. Der Krieg war auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt, Millionen Ukrainer konnten sich in ihrem Land nicht mehr sicher fühlen und flüchteten.