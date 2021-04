Es sollte der gemütliche Ausklang des Osterwochenendes sein; die Gelegenheit, die letzten warmen Sonnenstrahlen vor dem angekündigten Wintereinbruch zu genießen. Doch der Nachmittag wurde für eine Familie in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) zum Albtraum. Wie berichtet, brach am Ostermontag der Balkon eines Wohnhauses ab und riss vier Menschen in die Tiefe. Eine der Hausbewohnerinnen, Michaela B., erlitt dabei tödliche Verletzungen.