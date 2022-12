30 Kilogramm reinen Sprengstoff hat die Polizei im Bezirk Urfahr-Umgebung in diesem Jahr schon beschlagnahmt. Die hauptsächlich aus Tschechien importierten illegalen Böller werden in einem Container gesammelt, wo sie auf ihre kostspielige Vernichtung warten. Ihre früheren Besitzer wolle die Polizei mit der Abnahme schützen, sagt Bezirksinspektor Markus Kreilmeier. "Leider sehen das die Betroffenen nicht so", sagt der Sprengstoffexperte der Polizei.