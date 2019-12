Die Seilbahn auf das Zwölferhorn bei St. Gilgen dürfte europaweit die letzte noch in Betrieb befindliche aus der Pionierzeit des Alpinismus sein. Mit Jahresende stellt die vor mittlerweile 62 Jahren errichtete Bahn in ihrer jetzigen Form den Betrieb ein. Die allerletzte Fahrt der insgesamt 38 gelben und roten Nostalgiegondeln für je vier Personen erfolgt am 31. Dezember, wie Klaus Markart, einer der beiden Geschäftsführer und Gesellschafter der beliebten Bahn, bestätigt.