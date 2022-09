ST. GEORGEN/WALDE. An zwei Tagen hintereinander haben Jäger in St. Georgen am Walde (Bezirk Perg) am Wochenende einen jungen Wolf aus genehmigten Lebendfallen für Wildschweine befreit. In der Jägerschaft ist man ziemlich sicher, dass es sich dabei um zwei verschiedene Tiere gehandelt hat. Das muss aber erst per DNA-Analyse bestätigt werden.