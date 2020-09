"Das war eine der besten Entscheidungen", schwärmt der Vöcklabrucker Raumausstatter Andreas Berger von der Teilnahme am Programm "Erfolg in meinem Unternehmen" (EMU). Das habe nicht nur die Entwicklung in der Firma positiv beeinflusst, auch seine Lebensqualität habe sich stark verbessert. "Das macht sich auf jeden Fall bezahlt", ist der Geschäftsführer von Dekor Berger überzeugt.