Zähes Ringen um ein Hotelprojekt in Hallstatt

Vor genau zehn Jahren war zum ersten Mal davon die Rede, das barocke Hallstätter Amtshaus aus dem Jahr 1751 in ein Hotel zu verwandeln. Das Projekt versandete, doch jetzt gibt es ein neues – und das ist deutlich größer dimensioniert. In 16 Metern Abstand soll neben dem Amtshaus (in Richtung Obertraun) ein zweiter, achtgeschoßiger Baukörper entstehen, der sich um den Hang schmiegt und das historische Amtshaus klein aussehen lässt.