Wozu Karibik? Die Unterwasserwelt der Traun hält jedem Vergleich stand

Es muss nicht die Karibik sein: Auch die heimischen Gewässer bieten erlebnisreiche Tauchregionen. Die Möglichkeit, diese zu entdecken, schafft die Tauchschule "Atlantis Qualidive" mit ihrer Basis am Traunfall in Desselbrunn. Dort bieten Franz (58) "Jacques" Pramendorfer und sein Sohn Franz (27) alias "Franky" geführtes Fluss-Schnorcheln und Fluss-Tauchen an. Auch die Tauch-Ausbildung und geführte internationale Tauchreisen (sobald sie wieder möglich sind) stehen im Angebot der Tauchschule.

"Mein Sohn hat nun die Tauchlehrerausbildung ebenfalls abgeschlossen und ist bei mir eingestiegen", sagt Tauchschulbesitzer Franz Pramendorfer, der "Atlantis Qualidive" vor 27 Jahren gegründet hat. "Franky" hat mit 16 zu tauchen begonnen und teilt diese Leidenschaft seitdem mit seinem Vater, seit kurzem auch als Ausbildner.

"Das Schnorcheln ist für jeden geeignet, dazu braucht man keinen Tauchschein", sagt Franz Pramendorfer. Aus Corona-Gründen erhält jeder seinen fabrikneuen Schnorchel mit nach Hause.

Das Fluss-Tauchen ist nur mit Tauchschein möglich: "Es ist relativ gefahrlos, weil wir nur geringe Tiefen haben. Aber das Erlebnis in der Traun ist sensationell, unter Wasser gibt es eine großartige Landschaft", schwärmen Vater und Sohn Pramendorfer. Auch verschiedene historische Gebäudeanlagen entlang der Traun werden "ertaucht".

Ausbildung wieder möglich

Die begleiteten Tauchreisen in sehenswerte Süßwassergebiete – etwa in den italienischen Abruzzen – sollen künftig auch wieder im Angebot sein. Schon jetzt kann die Tauchausbildung wieder absolviert werden. "Das bieten wir nun wieder verstärkt an", sagen Franz & Franky Pramendorfer. Sie hoffen auch auf einen Effekt durch den coronabedingten Österreichurlaubs-Boom.

Für OÖN-Card-Inhaber gibt es übrigens im heurigen Sommer eine Aktion, im Zuge derer ermäßigte Schnorcheltouren gebucht werden können. Bildergalerie auf nachrichten.at

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at