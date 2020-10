OÖN-Lesern ist nicht verborgen geblieben, was der Seewalchner Hans Weidinger (55) in den vergangenen Jahren gastronomisch zuwege gebracht hat: Aus einem einfachen Würstelstand wurde ein Restaurant mit nahezu Kult-Charakter – die Gustobox. Hier wird nicht bloß gutes Essen und Trinken (Stichwort Wochateil’n an den Mittwochen mit Traunsteiner Bier aus dem Holzfass) gereicht, sondern freitags spielen angesagte Bands aller möglichen Musikrichtungen – von Jazz über Country bis hin zu