Wintersportgebiete bereiten sich auf eine Saison im Zeichen des Virus vor

GOSAU, EBENSEE, GRüNAU. Die Beschneiungsanlagen laufen dank tiefer Temperaturen bereits auf Hochtouren. Gäbe es das Coronavirus nicht, könnten die großen Skigebiete im Salzkammergut längst die Wintersaison eröffnen. So aber müssen die Skifahrer entsprechend den Bestimmungen der Bundesregierung noch bis zum 24. Dezember warten. (Nur die Pisten-Tourengeher ziehen bereits in Karawanen bergauf.)

"Die Leute wollen raus"

Auf Seilbahnbetreiber und Skifahrer kommen spezielle Weihnachtsferien zu. Ausländische Besucher bleiben bis auf Weiteres aus. Aber auch Mehrtagesgäste aus dem Inland wird es mangels Nächtigungsmöglichkeit (zumindest bis 7. Jänner) nicht geben. Umso mehr rechnen die Verantwortlichen heuer mit einheimischen Skifahrern. "Die Leute wollen raus, und in der freien Natur ist die Ansteckungsgefahr extrem gering", sagt Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding. "Wir sind gut vorbereitet und haben uns auf die veränderten Umstände bestens eingestellt."

Dazu gehört nicht nur ein strenges Sicherheitskonzept (siehe Kasten rechts). Weil Gastronomiebetriebe zumindest noch bis 7. Jänner geschlossen bleiben müssen, arbeitet man auch hier an alternativen Lösungen. "Unsere Hüttenwirte planen Take-away-Stationen mit Jausensackerl", sagt Thomas Holzinger, kaufmännischer Standortleiter der Almtal Bergbahnen am Kasberg. "Zudem werden wir Gratis-Schokoriegel an Kinder verteilen." In Dachstein West gibt es Foodtrucks. Gelöst wurde überall auch die Toilettenfrage.

Sowohl am Kasberg als auch in den Skigebieten der OÖ Seilbahnholding (Feuerkogel, Dachstein West, Krippenstein) gibt es beim Kauf einer Saisonkarte eine Rückerstattungsgarantie, sollte es zu einem weiteren Lockdown kommen. "Wir sind stark daran interessiert, dass sich viele für eine Saisonkarte entscheiden, weil sich dann weniger Menschen bei den Tageskassen anstellen", sagt Dietmar Tröbinger.

Womit die Verantwortlichen in diesem Winter fix rechnen, ist eine Fortsetzung des Booms bei sanften Sportarten wie Schneeschuhwandern oder Tourengehen. Um dem Andrang von Tourengehern gewachsen zu sein, gibt es in Rußbach (Skigebiet Dachstein West) heuer erstmals einen eigenen Pistenstreifen zum Aufstieg samt präparierter Abfahrt.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at