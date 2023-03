Windparkprojekt am Saurüssel beschäftigt jetzt auch den Landtag

In einer Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wollte der Atterseer Landtagsabgeordnete Rudi Hemetsberger (Grüne) wissen, wie Stelzer als Klimaschutz-Landeskoordinator das Windkraftprojekt am Saurüssel unterstütze. Bekanntlich wollen die Bundesforste gemeinsam mit Bürgern vor Ort in Straß im Attergau fünf Windräder mit Rotordurchmessern von 163 Metern und einer Gesamtleistung von 22,5 Megawatt auf dem Saurüssel errichten. „Masterplan ist kein Gesetz“ Die Errichtung von