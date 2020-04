"Wir von der WLV haben jetzt vier Wochen Zwangspause gehabt", sagt der Oberösterreich-Chef der Wildbach- und Lawinenverbauung, Wolfgang Gasperl. "Das heißt, die Büromitarbeiterschaft hat Homeoffice gemacht, die Arbeiter an den Baustellen waren beurlaubt." Am Dienstag wurde jedoch der Betrieb an den WLV-Baustellen wieder aufgenommen – unter Einhaltung aller gegebenen Schutzverordnungen.