Wiederentdeckung des jüdischen Lebens in Bad Ischl

In der Pfarrgasse betrieb Familie Morgenstern ein Modegeschäft, das ihr 1938 von den Nationalsozialisten abgepresst wurde.

Während in Gmunden Historiker wie Heinrich Marchetti oder Holger Höllwerth das jüdische Leben in der Stadt erforschten und dokumentierten, fehlte ein vergleichbarer umfassender Überblick für Bad Ischl bisher. Die Linzer Theologin Verena Wagner schloss diese Lücke jetzt auf grandiose Art. Ihr Buch „Eine jüdische Gemeinde in Bad Ischl“ ist eine Pflichtlektüre für lokalhistorisch Interessierte.