Wie nach jedem Hochwasserereignis spülte die Traun in den vergangenen Tagen tonnenweise Schwemmholz, Müll und Tierkadaver in den Traunsee, wo sich der Unrat jetzt in der Bucht von Ebensee sammelt. Zum Leidwesen der Badegäste, Fischer und Segler. Letztere halfen sich bereits selbst und organisierten die Bergung des Holzes vor ihren Anlegestellen.