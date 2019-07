Wie aus Zuschauern Bergmarathon-Sieger wurden

Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Dann brennt sich die Sonne auch durch die hartnäckigsten Wolkenreste, die wie ein zerrissener Teppich über dem Traunsee hängen. Und dann wird alles noch schwieriger, als es ohnehin schon ist. Der Grünberg, den die Teilnehmer des Traunsee-Bergmarathons mit ihren Stirnlampen jährlich zur Hauptversammlung der Glühwürmchen machen, liegt hinter mir.

Und auch das Morgenlicht, das die schroffen Wände des Traunsteins rot angepinselt hat, habe ich mit offenem Mund bestaunen dürfen. Die Gedanken schweifen in die Ferne, erreichen sehnsüchtig das Ziel am Gmundner Rathausplatz, bevor sie den Retourgang einlegen und wieder bei den letzten Metern des Mairalmsteigs anlangen. Dort gehören sie auch hin. Jeder Schritt muss sitzen.

Bis zum Daxnersteig, der sich von Karbach in endlosen, steilen Serpentinen bis zur Spitzlsteinalm hinaufschlängelt, habe ich viele Freunde getroffen. Manche kannte ich schon lange, einige sind neu dazugekommen. Wenn auch nur für ein paar Meter. Auf 70 Kilometern und 4500 Höhenmetern wird das Freundschaftsbuch schnell voll.

In Ebensee startet die Sonne endgültig in ihren Arbeitstag. Sie ist übermotiviert. Der Asphalt ist heiß und trocken. Nass wird er nur, wenn der Schweiß vom Stirnband auf den Boden perlt. Der Geschmack des heurigen Bergmarathons ist salzig.

Die Sieger neben der Strecke

Und schließlich macht auch noch der Feuerkogel seinem Namen alle Ehre. Das schimmernde Blau des Traunsees war noch nie schöner. Viele Teilnehmer müssen sich der Hitze geschlagen geben. Auch ich denke daran, wie es wäre, mich einfach hinzulegen. In den Schatten, wo es nur 25 und nicht 35 Grad hat. Zu sagen: "Schön war’s, aber jetzt reicht’s."

Aber noch reicht es eben nicht. Ich will sie noch sehen, die drei Hügel, die es zu überschreiten gilt. Als ich in Richtung Grasberg trabe, ist der Sieger bereits im Ziel. Eine außergewöhnliche Leistung an einem außergewöhnlichen Tag. Sieben Stunden und 49 Minuten brauchte Christian Doppler.

Und ich brauche mehr von seinem Willen, um nicht auch gegen die Hitze zu verlieren. Aber genau in diesem Moment, als meine Gedanken erneut im Schatten der Bäume weilen, passiert es. Plötzlich stehen überall Menschen an der Strecke. Mit Gartenschläuchen, Wassereimern, kalten Getränken und mit großem Zuspruch. Jedem Teilnehmer wird geholfen, Kinder haben eigene Versorgungsstationen aufgebaut. "Das schaffst du, du bist schon so weit gekommen, und jetzt brauchst du auch nicht mehr aufgeben", ruft ein kleines Mädchen und schüttet mir einen kleinen Kübel Wasser in den Nacken. Ich muss lachen. Vielleicht liegt es an der Anstrengung, aber es sind Momente der Rührung. Zusammenhalt bin ich vom Traunsee-Bergmarathon gewohnt, aber dieses Ausmaß übertrifft meine Erwartungen. Die Menschen an der Strecke, sie sind die wahren Sieger des 31. Bergmarathons. Und sie haben großen Anteil daran, dass ich nach neun Stunden und 32 Minuten den Applaus an der Gmundner Esplanade genießen darf. Und jetzt, nach all den Entbehrungen, ist es Zeit für den größten Luxus des Tages: ein Bad im Traunsee.

Die laufenden Sieger

Gesamtdistanz Herren: Christian Doppler: 7:49:29

Gesamtdistanz Damen: Esther Fellhofer: 9:24:44

Gmunden–Ebensee Herren: Michele Roth: 4:10:49

Gmunden–Ebensee Damen: Kerstin Tossmann: 5:01:33

Ebensee–Gmunden Herren: Dominik Böcksteiner: 3:09:01

Ebensee–Gmunden Damen: Tanja Kaissl: 4:18:03

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at